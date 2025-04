Pella “Sport miglior strumento per l’abbattimento dei costi sanitari”

ROMA (ITALPRESS) – Assisi e Spello saranno il palcoscenico suggestivo della terza edizione dello Sportcity Meeting, presentata oggi nella sede dell’Anci a Roma e in calendario dall’11 al 13 aprile ad Assisi e Spello. “Grazie innanzitutto alla Fondazione Sportcity per quanto fa e rappresenta per tutto lo sport italiano, in particolare voglio sottolineare il grande lavoro di Fabio Pagliara che in questi anni si è adoperato con passione ed impegno per la diffusione delle attività sportive in tutto il territorio nazionale. Voglio ringraziare anche la Rai perché se lo sport vive un momento così brillante lo dobbiamo anche a chi fa da cassa di risonanza a tante discipline. Mi preme poi ringraziare Federico Serra per il sostegno che ha dato alla realizzazione della legge sull’obesità, che darà grande impulso alla risoluzione di uno dei problemi più grandi che affliggono giovani e meno giovani italiani a livello sanitario”. Queste le parole di Roberto Pella, vice presidente vicario di Anci.

