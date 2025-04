La sfida climatica passa anche dalla riqualificazione energetica degli edifici

70 edifici riqualificati in Lombardia con una media di 3 salti di classe energetica negli ultimi 4 anni, di cui 37 a Milano. Sono i condomini ristrutturati da Teicos – azienda edile milanese specializzata nella ristrutturazione energetica del costruito, grazie alla metodologia CoRen: studiata e sviluppata dall’ azienda stessa, prevede la co-progettazione degli interventi di “deep renovation” insieme alla comunità condominiale, in un processo decisionale condiviso e fondato sulla comprensione del valore economico ed energetico dell’intervento.

Tra i lavori realizzati, il condominio degli anni ‘70 in via Ca’ Granda a Milano: attualmente in lavorazione, già quattro delle sei torri del complesso condominiale di 30mila metri quadri hanno ottenuto un salto di classe dalla F alla C. Tra i risultati ottenuti con CoRen, anche casi di realizzazione di interventi molto ambiziosi dove i condòmini, compreso il valore del progetto, hanno deciso di investire il massimo delle risorse per ottenere risultati straordinari. Un esempio è il progetto realizzato a Monza, in via Mazzucotelli, che ha visto un risparmio energetico del 74% con un salto di 5 classi, dalla E alla A2.

Il Parlamento europeo ha organizzato il tavolo di lavoro “Changemakers and Policy Dialogue” per capire come la riqualificazione energetica degli edifici possa contribuire a rispondere alle sfide climatiche e abitative del futuro.

Complessivamente Teicos ha ristrutturato 70 edifici dal 2019 e 2023, in buona parte con la

metodologia CoRen e in parte grazie alla spinta data dai bonus, andando così a riqualificare in Lombardia una superficie complessiva di 213.465,90 metri quadrati che consente un risparmio di energia annuo di 1514,50 GWh. È come se ogni anno venissero piantati 28.865 alberi, equivalenti a una copertura di 39 campi da calcio, in grado di ottenere un risparmio annuo pari a 3.396 tonnellate di Co2. Se valutiamo i 30 anni come durata media di un intervento di qualificazione, si risparmiano in prospettiva 101.878,09 tonnellate di Co2.

In decine di appartamenti di questi edifici grazie al progetto SPICA – Sharing Power Information for Citizen Awareness – finanziato da Regione Lombardia, sono stati installati sensori per verificare il miglioramento del comfort ottenuto dopo la riqualificazione energetica. I dati rilevati sono stati studiati dall’Università di Padova, dipartimento di Ingegneria Industriale. Dalle analisi è emerso che gli appartamenti riqualificati migliorano notevolmente il comfort termico non solo in inverno ma anche in estate. Infatti, nei mesi più caldi, la riqualificazione ha portato un abbassamento medio di 2 °C della temperatura interna, rispetto alla situazione pre-intervento, addirittura nelle abitazioni prive di impianto di climatizzazione.