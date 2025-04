Comitati e associazioni in piazza contro il “Salva Milano”

Manifestazione ieri pomeriggio davanti a Palazzo Marino, contro il “Salva Milano” e in difesa di “Milano città pubblica”. Tra i promotori della mobilitazione Potere al popolo, Rifondazione comunista, Legambiente, i comitati di cittadini, Milano in Comune. Durante gli interventi, è stato sottolineato che il disegno di legge “Salva Milano” e la svendita di San Siro sono solo gli ultimi esempi di come le trasformazioni di Milano vengano gestite a favore del capitale finanziario-immobiliare e senza un dovuto e necessario beneficio per la cittadinanza.

I comitati e le associazioni organizzatrice e le forze politiche aderenti hanno annunciato l’intenzione di “continuare uniti il percorso avviato per riprenderci il diritto alla città pubblica: vogliamo costruire un fronte ampio che attraverso mobilitazioni ed iniziative comuni si adoperi per il superamento del ‘modello Milano’ con le sue distorsioni e del ‘sistema Milano’ portato all’evidenza dalle inchieste sull’urbanistica”.

“Servono scelte politiche e amministrative che riportino al centro la tutela dei beni pubblici dei/delle milanesi, che facciano pagare agli investitori i giusti oneri, che riportino al Pubblico ciò che si sarebbe voluto svendere al privato. Ma l’alleanza stretta tra il PD e la Destra per far approvare la legge ‘Salva Milano’ ha reso evidente che oggi un cambio di amministrazione non garantirebbe alla città un cambio di rotta: questo va preteso con la lotta e l’impegno civico dei Milanesi”.

Comitati e Associazioni Promotori: Associazione Parco Piazza D’armi-Le Giardiniere; Associazione “Amici Parco Nord”; Associazione Costituzione Beni Comuni aps; Baiamonti verde comune; Comitato Bindellina; Comitato cittadini Quartiere Bonola; Comitato Difesa Ambiente Zona 5; Comitato la Goccia; Comitato Milanese Acquapubblica; Comitato popolare in difesa del Bosco di via Falck-Milano; Comitato Referendum per San Siro; Comitato via delle Ande – via Venezuela; Lambrate-Rubattino Riparte; Che ne sarà di Città Studi?; ForestaMI e poi DimenticaMI?; Comitato Salviamo il Paesaggio – Difendiamo i Territori; Coordinamento Pro Natura Lombardia e Federazione Nazionale Pro Natura; Cdnl – Camera del Non lavoro; Cambiare Rotta; San Siro Città Pubblica; ideeinformazione; Asia-USB; Cooperativa A Sandro Pertini – Vanzago; Abitare in via Padova; Rete Per il Diritto All’Abitare; Unione inquilini.

Aderiscono alla manifestazione: Civica AmbientaLista Milano; Milano in Comune; Movimento 5 Stelle; Movimento 5 Stelle Milano; Partito Comunista Italiano di Milano; Partito della Rifondazione Comunista Federazione di Milano; Partito Socialista Italiano federazione di Milano; Potere al Popolo!