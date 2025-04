Al Fuorisalone Fringe Design in Scena

Plinio il Giovane diventa una bottega delle arti! Design e teatro si incontrano in un progetto unico: giovani designer e attori indipendenti danno vita a nuovi prodotti ispirati da sceneggiature originali, tra spettacoli e creatività dal vivo.

Un’esperienza multidisciplinare promossa da Plinio il Giovane, G.T.DESIGN e Fringe Milano OFFInternationalFestival.



Ciascun abstract performativo realizzato nel teatro-showroom di Plinio Il Giovane in via Cernuschi 1 a Milano sarà arricchito da installazioni e oggetti inediti realizzati dagli artisti-designer coinvolti. Trasformeranno il design in un’esperienza sensoriale e narrativa all’interno di un teatro non convenzionale.

Gli appuntamenti:

Lunedì 7 aprile – ore 19,00 :

“Vietato sporgersi dentro” di e con Alice Gagno.

Prodotto in scena “Atto” un oggetto di scena che diventa strumento di lavoro nomade, grazie alla sua leggerezza e smontabilità che ne permettono il trasporto a tracolla. Realizzato con scarti di taglio laser, ogni pezzo è unico e racconta un approccio sostenibile al design. Nato dall’incontro tra una giovane designer e un’azienda storica, il progetto rinnova la tradizione del brand. Atto unisce memoria e innovazione, trasformando materiali di recupero in un oggetto versatile e dinamico, perfetto per chi vive il design in movimento.

Designer: Luna Silingardi.

Martedì 8 aprile ore 19,0 0 :

“80 centesimi” di e con Pietro de Nova e Maurizio Zucchidi compagnia il Milione.

Prodotto in scena: sedia “Indrè”

Nel mondo del design, come in quello del teatro, il movimento è essenza. La nuova sedia in legno di Plinio il Giovane incarna questa filosofia, trasformando l’atto di sedersi in un’esperienza dinamica e coinvolgente. L’oscillazione è il battito narrativo di “80 centesimi”, lo spettacolo di Pietro De Nova, che racconta la precarietà della vita con leggerezza e profondità. Come la sedia, anche la storia sul palco si muove tra stabilità e incertezza, tra il bisogno di ancorarsi e la voglia di lasciarsi andare. L’azione scenica e il design si incontrano così in un dialogo inaspettato: entrambi raccontano il nostro tempo, fatto di equilibri fragili e di continue trasformazioni.



Designer: Francesco Ippoliti

Mercoledì 9, giovedì 10 e venerdì 11 aprile – ore 19,00 :

“Partita a scacchi” con Alex Gezzi ed Elena Pavoni di Teatroscienza.

Prodotto in scena: Urna “IDA”

Dalla consapevolezza di essere mortali, Matteo Di Ciommo realizza, una per una, piccole architetture in legni pregiati, ispirate a cenotafi e tabernacoli, di forte carattere spirituale. In scena Alex ed Elena in un dialogo tra la vita e la morte dove vincerà la vita. Partita a scacchi è un omaggio al capolavoro di Ingmar Bergman “Quattro mosse per arrivare a scacco matto”, quattro mosse per arrivare alla più ovvia, e al tempo stesso la più imprevedibile delle conclusioni.

Designer: Matteo Di Ciommo

Sabato 12 aprile – ore 19,00 :

“La genesi del rigenero” di e con Beppe Allocca;

Prodotto in scena: tappeto e chaise longue “Folia”.

“Folia” nasce dall’idea di un foglio, leggero e flessibile, che si adatta allo spazio e al corpo come una pagina che accoglie parole e pensieri. Il suo design sospeso e minimale richiama la precarietà e l’equilibrio sottile che caratterizzano la nostra esistenza. Il design di questa chaise longue è il risultato di una ricerca che affonda le radici nella storia di Plinio il Giovane, riprendendo forme iconiche del marchio e mescolandole con sperimentazioni rimaste per anni solo prototipi mai venuti alla luce. Folia si collega in modo naturale alla figura della chaise longue, simbolo per eccellenza dell’introspezione, del dialogo interiore e della necessità di comprendere sé stessi e gli altri, diventando così luogo di pensiero, una superficie su cui distendersi, riflettere e riconoscere il valore autentico delle cose.

Designer Francesco Ippoliti (chaise longue)