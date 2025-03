Sostenibilità e condivisione, i laboratori di Mag2

Tornano i laboratori per economie di comunità: è la seconda edizione del percorso di formazione partecipativo per immaginare nuove visioni per un mondo solidale e di pace basato sul rispetto di persone e ambiente. L’iniziativa è di MAG2, una cooperativa finanziaria solidale.

Il calendario prevede 7 laboratori in tre diversi luoghi, con 17 relatori chiamati a stimolare il dialogo e la riflessione su temi di rilievo, come denaro, cibo o energia.

Si inizia il 2 aprile con la speculazione e il denaro facile promesso dalla finanza tradizionale contrapposto alla finanza etica, al centro dell’incontro inform-attivo “MAG2 e la finanza mutualistica e solidale”.

Ecco il programma completo:

MAG2 E LA FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE

Dalle prime Mag negli anni ’80, alla creazione di Banca Etica, alle sperimentazioni di Finanza Mutualistica e Solidale in corso, fino alle idee, alle speranze, alle scommesse di domani. Conducono Sebastiano Aleo (MAG2), Mara Favero e Marta Battistella (MagVenezia)

Mercoledì 2 aprile 2025 dalle 18 alle 21

sede MAG2, via Angera 3 a Milano con pausa apericena condiviso

LAVORARE INSIEME TRA ARMONIA E CAOS

Dalle teorie sulla mediazione Umanistica di Jacqueline Morineau alla sperimentazione delle

tecniche necessarie per affrontare e risolvere i conflitti in modo empatico e collaborativo.

Facilitano e conducono Barbara Musso e Filippo Vanoncini del centro Incontra di Bergamo

Sabato 24 maggio 2025 dalle 10 alle 16

sede MAG2, via Angera 3 a Milano con pausa pranzo condiviso

COLTIVA-MENTE: AUTOPRODUCI IL TUO CIBO

Laboratorio per ripensare al concetto delle fonti di produzione del proprio cibo, a partire da un balcone e da un orto personale o condiviso per arrivare alle Comunità a Supporto dell’Agricoltura.

Facilitano e conducono Davide Florit e Giuseppe Bertolina

Sabato 14 giugno 2025 dalle 10 alle 13

Allegricola, in via Fratelli Gorlini, 1 a Milano con pranzo condiviso

FISCALITÀ DEL LAVORO A PORTATA DI MANO

Confronto partecipativo per orientarsi nel mondo di tasse e imposte, soffermandosi sugli aspetti legati al lavoro dipendente e autonomo e sulla dichiarazione dei redditi.

Facilitano e conducono Michelle Wantcho, Gianni Fasciolo e Sebastiano Aleo

Sabato 27 settembre 2025 dalle 10 alle 13

sede MAG2, via Angera 3 a Milano con pranzo condiviso

CONDIVIDERE L’ENERGIA PER CREARE COMUNITÀ

Cosa caratterizza le Comunità di Energia Rinnovabile Solidali? La relazione tra la C e la S

presuppone la costruzione di un sistema di relazioni mutualistiche tra i membri della CERS e “altruistico” verso soggetti esterni in povertà energetica. Inoltre, la CERS autoproduce Energia Rinnovabile sganciandosi dalle speculazioni del mercato.Facilitano e conducono Davide Biolghini e CERS £Energia Solidale ETS” di Castello Cabiaglio

Sabato 18 ottobre 2025 dalle 10 alle 13

sede MAG2, via Angera 3 a Milano con pranzo condiviso

CONDIVIDERE IL DENARO DENTRO LE RELAZIONI

Dare in base alle proprie possibilità e prendere in base ai propri bisogni: un esercizio complesso e un diverso modo di dare valore. In questo meccanismo di mutuo riconoscimento dei bisogni quanto pesano le relazioni e la fiducia reciproca? Gli esempi delle casse comuni e della sostenibilità

condivisa. Facilitano e conducono Monica Cellini, Barbara Aiolfi, Josè Rodolfo Medina Cerrato e Elena Panzeri

Mercoledì 5 novembre 2025 dalle 18 alle 21

Comunità MCF di Bruzzano-via Urbino, 3 Milano (MM3 Comasina, FS Bruzzano) con apericena condiviso

FARE LA SPESA è UN’AZIONE SOSTENIBILE?

Come si fa la spesa? Come si formano i prezzi del cibo nella grande distribuzione e quali sono le possibili azioni per influenzare il meccanismo attraverso le nostre scelte di acquisto? Quali sono forme alternative per acquisti solidali ed etici? Consumo critico: costi nascosti della spesa e scelte consapevoli.

Facilitano e conducono Giancarlo Volpi e Alberto Fusarpoli

Mercoledì 3 dicembre 2025 dalle 18 alle 21

sede MAG2, via Angera 3 a Milano con pausa apericena condiviso

Ascolta l’intervista a Barbara Aiolfi, responsabile del progetto di Sostenibilità Condivisa per Economie di Comunità.