Seregno (Mb), un arresto per spaccio

I carabinieri di Seregno (Mb) hanno arrestato, in flagranza di reato, un 38enne albanese, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Durante un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, i militari hanno notato l’uomo aggirarsi a piedi nei pressi di un giardino pubblico in via Vitale. L’atteggiamento sospetto durante il controllo ha indotto i militari a effettuare una perquisizione presso la sua abitazione. All’interno dell’autorimessa dell’abitazione, sono stati trovati e sequestrati oltre 2,2 chili di cocaina e oltre 750 grammi di marijuana, divisi in più involucri, insieme a materiale per il confezionamento delle dosi.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato arrestato e portato in carcere a Monza.