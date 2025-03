L’inflazione accelera anche a marzo

ROMA (ITALPRESS) – L’inflazione continua ad accelerare. A marzo, secondo le stime preliminari fornite dall’Istat, l’indice dei prezzi al consumo aumenta ancora, portandosi al 2% dall’1,6% di febbraio. Un’evoluzione che risente principalmente dell’andamento delle componenti più volatili dell’indice: sono infatti in salita su base tendenziale sia i prezzi dei Beni energetici, spinti dalla componente non regolamentata, sia quelli degli Alimentari non lavorati. L’inflazione di fondo resta, invece, stabile a +1,7%. I prezzi del “carrello della spesa” accentuano leggermente il loro ritmo di crescita, che sale a +2,1%. Il rialzo di marzo “è superiore alle attese, ma rientra tra i movimenti fisiologici e non desta preoccupazioni sulle prospettive a breve dell’inflazione”, è il commento dell’Ufficio Studi di Confcommercio.

/gtr