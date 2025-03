Clima, Gatti (Snam) “La sfida è saper rispondere al cambiamento”

ROMA (ITALPRESS) – “Le sfide per l’Italia, in particolare per quello che riguarda il settore dell’energia, è saper rispondere al cambiamento climatico, riuscire a mettere in piedi una transizione che consenta di andare verso l’abbandono dei fossili e superare le attuali dipendenze, trasformandolo anche in un’opportunità industriale di crescita per il Paese”.

Così Cecilia Gatti, executive director institutional affairs di Snam, in occasione della presentazione del Quaderno di Med-Or: “Cambiamenti climatici e sicurezza: una sfida globale”.

xb1/ads/mca1