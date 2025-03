Blitz da Cracco di Ultima Generazione, 12 provvedimenti

Nei giorni 19, 23 e 26 marzo, presso il ristorante “Cracco”, in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, appartenenti al movimento ambientalista “Ultima Generazione” dopo aver effettuato una consumazione all’interno del locale, hanno esposto uno striscione recante la scritta “Ultima generazione – Il giusto prezzo” per poi sedersi per terra e occupare la sala del ristorante, opponendo resistenza passiva. Inoltre, nella data del 23 marzo hanno anche imbrattato gli arredi del locale.

I provvedimenti dell’avvio del Foglio di via Obbligatorio sono per 4 uomini di 71, 52, 42 e 29 anni e per 3 donne di 32, 26 e 21 anni. I due Fogli di via Obbligatori, della durata di due anni, sono stati notificati a due donne di 30 e 29 anni. Invece, i DACUR sono stati emessi nei confronti di 11 uomini.

Con il Foglio di via Obbligatorio, è vietato al destinatario di ritornare nel comune interessato; ha il divieto di ritornare nel comune, salvo per comprovate esigenze di saluto, studio o lavoro previa istanza motivata alla Questura del comune dove è stata inibita.

Con i DACUR, invece, è stato vietato ai destinatari di accedere e stazionare nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici presenti nell’area del centro della città di Milano.

Si tratta di una misura di prevenzione di esclusiva competenza del Questore, a tutela dell’ordine e sicurezza pubblica, al fine di garantire la fruibilità da parte della cittadinanza di determinate aree urbane.