Accoltella la moglie in un parcheggio: “Ho avuto un blackout”

“Ho avuto un blackout, non ricordo nulla”. Lo ha detto Daniel Manda per spiegare cosa è accaduto la mattina dell’Epifania, quando ha pugnalato la moglie 43enne Daniela, ferendola in modo grave, fuori dal supermercato Lidl di Seriate (Bergamo). Come riporta l’edizione di Bergamo del Corriere della Sera, l’uomo ha chiesto di parlare agli inquirenti dopo il silenzio dell’interrogatorio di convalida a ridosso dei fatti.

Di origini romene come la vittima, 48 anni, l’uomo nega di aver pedinato la moglie e nega di essere uscito di casa col coltello da cucina, poi sequestrato dai carabinieri tra i tanti testimoni sotto choc. Un coltello in ceramica, con la punta spezzata, su cui ora si faranno altri accertamenti, perché la pm Emma Vittorio vuole andare a fondo rispetto alla versione dell’uomo, difeso dall’avvocato Lorenzo Mele. Tentato omicidio aggravato e stalking sono le accuse nei confronti del marito, ora in carcere, che in autunno aveva patteggiato una condanna a 2 anni e 4 mesi per maltrattamenti. “