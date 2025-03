Cirio “Vehicle Valley Piemonte potrà avere un ruolo da protagonista”

TORINO (ITALPRESS) – “La Vehicle Valley Piemonte potrà avere un ruolo di protagonismo, lo facciamo per segnalare ancora di più come l’industria manifatturiera e soprattutto quella dell’auto continui non solo a rappresentare il passato glorioso della nostra regione, ma anche il presente e soprattutto il futuro. La presentazione di questa mattina dà anche un contenuto visivo a quella che è la storia di questa città e di questo Piemonte, dove l’auto è nata e che insieme all’auto, all’elettrico, al design, all’Intelligenza Artificiale e all’automotive, si è sviluppata in tutti questi anni”. Così il presidente della Regione, Alberto Cirio, alla presentazione dell’associazione Vehicle Valley Piemonte oggi al Grattacielo Piemonte di Torino.

