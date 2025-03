Auto, il mercato dell’usato cresce per il quinto mese consecutivo

ROMA (ITALPRESS) – Quinto mese consecutivo in crescita per l’auto usata. A gennaio, con 460.601 trasferimenti di proprietà il mercato registra un aumento del 2,2% su base annua. Lo rende noto Unrae-Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri, sottolineando che nel primo mese del 2025 il diesel mantiene la leadership fra le motorizzazioni, ma continua a ridurre il suo peso, scendendo al 42,9% di quota; segue il motore a benzina, mentre le ibride occupano una terza posizione molto distanziata, con il 9% nel mese. L’analisi per regione conferma inalterati tutti i ranking. Lombardia al 1° posto, stabile al 15,7% nel mese, seguita da Lazio, Campania, Sicilia e Veneto. Sempre secondo Unrae, a gennaio la quota dei trasferimenti netti di vetture con oltre 10 anni di anzianità scende al 48,3%, 1,8 punti percentuali in meno a confronto con lo stesso mese del 2024.

