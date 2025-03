Sicurezza, a Milano prorogate e allargate le zone rosse

L’ordinanza prefettizia che istituisce le cosiddette “zone rosse” nelle aree urbane più sensibili di Milano è stata prorogata per altri sei mesi, dal primo aprile al 30 settembre 2025. La decisione – riferisce una nota – è stata assunta questa mattina nel corso di una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto Claudio Sgaraglia alla presenza del vice sindaco di Milano Anna Scavuzzo e del vice sindaco di Rozzano Maria Laura Guido. Il provvedimento sarà inoltre esteso a nuove zone – quella di Via Padova, quella delle Colonne di San Lorenzo e il quartiere “dei Fiori” di Rozzano – per rafforzare ulteriormente il contrasto alla criminalità e al degrado urbano. “La proroga e l’estensione dell’ordinanza rispondono alla necessità di garantire ai cittadini migliori condizioni di sicurezza, rafforzandone la reale percezione e contrastando con maggiore efficacia le condotte criminose. – spiega il prefetto – Il provvedimento mira a tutelare la vivibilità e la fruibilità delle aree urbane, anche alla luce dell’intensificarsi della vita sociale e dell’arrivo di un numero crescente di turisti durante il periodo estivo, caratterizzato anche da una maggiore intensità del fenomeno della movida e da una conseguente più numerosa presenza di persone che usufruiscono di aree pubbliche”. In particolare per via Padova il provvedimento mira a intensificare i controlli dove è stato recentemente rafforzato il presidio di sicurezza con l’impiego di unità mobili delle forze di polizia e squadre di intervento dedicate. Per quanto riguarda le Colonne di San Lorenzo si vuole contrastare lo spaccio e le situazioni di degrado e criminalità. Infine, nel Quartiere dei Fiori di Rozzano si intendono limitare fenomeni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile.