Webuild, a Roma torna a splendere la Chiesa di Santa Maria di Loreto

ROMA (ITALPRESS) – Torna a splendere a Roma un capolavoro cinquecentesco che affaccia la sua cupola su piazza Venezia: è la Chiesa di Santa Maria di Loreto, riportata agli antichi fasti grazie agli interventi di ristrutturazione del consorzio guidato da Webuild e Vianini Lavori, nell’ambito delle attività di realizzazione della futura stazione Venezia della Linea C della Metropolitana. Diciotto mesi di interventi, iniziati nel 2023, hanno permesso di riqualificare la Chiesa. “Proteggere e riqualificare questo patrimonio fa parte dell’impegno che, con orgoglio, il nostro Gruppo ha assunto verso le comunità in cui opera, per la tutela del bello e la protezione del passato che abbiamo la fortuna di aver ereditato”, commenta l’amministratore delegato Webuild, Pietro Salini.

