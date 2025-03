Si accoltellano per un video su TikTok, tre donne arrestate

Tre giovani donne donne si sono seriamente ferite a colpi di taglierino, a Milano nel corso di una lite nata da un video con frasi ingiuriose postato su TikTok. Tutte e tre sono state arrestate per rissa e due sono finite in ospedale: una con i tendini di una mano recisi e un’altra con 70 punti su un avambraccio. È accaduto nella tarda serata di ieri in via dei 500, di fronte al civico 16 dove alle 22.30 una volante ha notato il parapiglia e le ha bloccate facendo poi intervenire il 118 per le cure. Gli agenti hanno ricostruito che le tre, due sorelle di 32 e 27 anni, marocchine, e una loro conoscente e connazionale di 30, si sono incontrate per caso su un bus e le prime due accusavano la terza di aver postato un video sul social dove venivano riprese e definite ‘prostitute’. Alla fine la lite è degenerata ed è comparso un grosso taglierino, con cui si sono ferite le due, cercando di toglierselo dalle mani: una delle due sorelle, la 32enne, ha riportato la profonda lesione ai tendini del polso destro ed è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Giuseppe, specializzato in chirurgia della mano; l’altra, quella del video, la 30enne, ha riportato profondi tagli all’avambraccio sinistro ed è stata saturata al Policlinico con 70 punti.