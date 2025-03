Pessano con Bornago (Mi), rapinano sala slot armati di pistola e martello: arrestati 4 italiani

Your browser does not support the video tag.

I Carabinieri della Stazione di Rho (MI), nel corso della serata del 6 marzo, hanno arrestato, in quasi flagranza, per concorso in rapina aggravata e porto d’armi e oggetti atti ad offendere quattro italiani resisi responsabili di una rapina a mano armata ai danni di una sala slot di Pessano con Bornago (MI). Due dei malviventi sono rimasti nell’auto, utilizzata dal gruppo per giungere sul posto, fungendo da “palo” e gli altri due hanno fatto irruzione all’interno dell’esercizio commerciale – travisati ed armati di una pistola e di un martello – dove, dopo aver danneggiato con una martellata la vetrata a protezione della cassa, hanno minacciato il proprietario, facendosi consegnare l’incasso pari a circa 5mila euro, per poi scappare a bordo della stessa autovettura in direzione di Rho.

Gli investigatori nell’immediatezza dei fatti sono riusciti a localizzare i rapinatori e ad acquisire gravi indizi di colpevolezza sul conto di ciascun componente. In particolare i Carabinieri a seguito di serrate ricerche hanno prontamente rintracciato tutti gli indagati, i quali sebbene a seguito del “colpo” si fossero divisi, venivano tratti in arresto a Pogliano Milanese (MI), a Nerviano (MI) e Rho (MI).

Le successive operazioni di perquisizione personale e locale hanno consentito di rinvenire e sequestrare a carico dei componenti della banda la somma di denaro rubata, i capi di abbigliamento e le armi utilizzate durante la rapina – una pistola a salve priva di tappo rosso e il martello (spezzatosi durante l’azione di danneggiamento della vetrata della cassa fiscale) – nonché un coltello di 19 cm di lama.

Gli indagati sono stati tradotti presso la casa circondariale di Milano “San vittore” e poi sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere.