Giustizia, Tajani “Riforma per depoliticizzare la magistratura”

PALERMO (ITALPRESS) – “Sulla giustizia abbiamo preso un impegno con gli elettori: siamo al governo per fare riforme e questa per Forza Italia è la più importante di tutte. Andremo avanti speditamente senza perdere tempo”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine dell’evento “La riforma della giustizia di Forza Italia”, al teatro Politeama di Palermo.“Questa è una riforma per i cittadini e contro nessuno, in più è destinata a esaltare il ruolo dei magistrati e depoliticizzare la magistratura – prosegue Tajani -. Bisogna rispettare la civiltà giuridica italiana e quindi ogni singolo cittadino, evitando abusi ed errori: quando si gioca con la libertà delle persone bisogna sempre essere prudenti e attenti”.

xd8/sat