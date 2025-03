Cavernago (Bg), scontro frontale tra auto e camion: morti due 19enni

Stavano tornando a bordo di una Opel Corsa da una notte trascorsa in discoteca i quattro 19enni, due ragazzi e due ragazze, che stamani alle 5 si sono scontrati frontalmente con un camion a Cavernago in provincia di Bergamo. Il bilancio è di una ragazza e un ragazzo morti e di altri due feriti, soccorsi entrambi in codice rosso con la 19enne in condizioni particolarmente gravi. Le due vittime erano di Cavernago (Bg) si chiamavano Riccardo Gualandris e Nora Jawa ed erano molto conosciuti in paese. Con loro sull’auto c’erano due coetanei rimasti feriti e ricoverati in ospedale in condizioni critiche.