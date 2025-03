Campania, Piantedosi “Contentissimo se candidato fosse Zinzi”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Zinzi è un eccellente nome in campo. Non dispongo io della sua candidatura. Però, se fosse lui, da campano ne sarei contentissimo”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a Napoli, margine della cerimonia in piazza Municipio per la targa in memoria di Giovanbattista Cutolo, medaglia d’oro al valore civile, in merito alle prossime regionali in Campania. “Assolutamente no – ha aggiunto il ministro rispondendo a una domanda sul possibile passo indietro dell’eurodeputato di Forza Italia Fulvio Martusciello -. Non vedo quale sia il motivo. Anche lui sarebbe, credo, un eccellente candidato. Credo che anche lui abbia dimostrato in precedenti occasioni di riscuotere grande apprezzamento e grande stima dai campani”.

