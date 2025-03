Tre minorenni arrestati per rapina in Brianza

Tre ragazzi minorenni di 14, 16 e 17 anni sono stati arrestati dai carabinieri con accuse a vario titolo per rapina aggravata, porto abusivo di armi e lesioni personali aggravate. La misura cautelare, firmata dal gip del Tribunale per i Minorenni di Milano, è arrivata al termine di un’indagine su due aggressioni avvenute il 22 e 23 dicembre dello scorso dicembre a Busnago (Monza), nei pressi di una fermata dell’autobus vicino a un centro commerciale.

Il 22 dicembre, i tre, insieme a una quarta persona non ancora identificata, hanno minacciato con un coltello un 16enne, costringendolo a consegnare il giubbotto che indossava. Il giorno successivo due dei tre minori, anche in questo caso con un complice mai identificato, hanno aggredito due diciottenni minacciandoli sempre con un coltello, per poi colpirne uno a calci e pugni e rapinarlo del cellulare e del portafoglio. Identificati grazie anche alle immagini delle telecamere della zona e arrestati, i due più giovani sono stati portati al Beccaria di Milano e il 17enne è stato posto ai domiciliari con divieto di allontanarsi se non per motivi autorizzati dai servizi sociali