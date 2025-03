Bus con comitiva di anziani si schianta contro un albero, due morti

Grave incidente stradale a Brescia, in via Orzinuovi, ieri sera. Un autobus con a bordo una comitiva di anziani di rientro da una gita al mare è uscito fuoristrada e si è schiantato contro un filare di alberi. Il bilancio è di due morti. Un uomo di 75 anni è morto sul colpo, mentre una donna di 86 anni è morta nella notte in ospedale dove era stata portata d’urgenza. Le sue condizioni erano apparse già molto gravi. Una decina i feriti. Sul posto i soccorritori, i vigili del fuoco e la polizia locale. Da chiarire le cause dell’incidente. La comitiva stava tornando da Alassio, in Liguria.