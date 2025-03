Negli ultimi 10 anni 140 mila imprese straniere in più

ROMA (ITALPRESS) – In un’Italia che negli ultimi dieci anni ha visto contrarsi il proprio tessuto imprenditoriale, le imprese a guida straniera vanno controcorrente e rafforzano le proprie radici. Oltre un terzo di queste, infatti, ha superato il traguardo dei 10 anni di attività, sostenendo la crescita di un movimento che alla fine del 2024 conta circa 670mila realtà: 140mila in più rispetto alla fine del 2014, +27% nel decennio. A rivelarlo sono i dati Unioncamere-InfoCamere, elaborati sulla base del Registro delle Imprese delle Camere di commercio. Alla forte dinamica delle imprese a guida straniera, trainata anche dalle donne, ha fatto eco una riduzione del 5,6% di quelle autoctone. Il commercio si conferma il settore prediletto, con 92.604 imprese straniere ultradecennali. Seguono le costruzioni, quindi ristorazione e alloggio. La Lombardia guida la classifica delle regioni con oltre 44 imprese straniere di lungo corso, poi Lazio e Toscana. Completano la top five Campania ed Emilia-Romagna.

abr/gsl