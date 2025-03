Attrezzatura rubata a fotografo, la “locale” la recupera e scopre serra di marijuana

Derubato dell’attrezzatura professionale per circa 4 mila euro di valore, la ritrova grazie a segnalazioni social e all’intervento della polizia locale. Il furto è avvenuto lo scorso 17 febbraio in via Pirelli e il materiale era stato sottratto dall’auto di un fotografo che aveva poi messo un annuncio su alcune pagine social utilizzate dai professionisti. Qualche settimana dopo grazie a una segnalazione l’uomo ha scoperto il post di un venditore, con immagini di apparecchi e obiettivi simili ai suoi e lo ha sottoposto alla Polizia Locale. Dopo alcuni accertamenti, gli agenti hanno perquisito un bar pasticceria di Monza, con box e taverna nel seminterrato. Nei locali è stata trovata tutta la refurtiva pronta per la vendita ma anche una serra con piante di marijuana. La perquisizione è stata estesa alla residenza monzese dell’uomo, un 54enne italiano. Sono stati trovati piccoli quantitativi di droga in casa mentre nella taverna hashish, marijuana e cocaina e l’occorrente per lo spaccio, per un totale di 400 grammi di stupefacenti. Il 54enne è stato arrestato e portato nel carcere di Monza dagli agenti per ricettazione e spaccio. Oggi l’udienza di convalida. L’attrezzatura fotografica restituita al proprietario.