Siria, dall’Ue un piano di aiuti supplementari da 25 miliardi

ROMA (ITALPRESS) – L’Unione europea ha presentato un piano da 2,5 miliardi di aiuti supplementari per i siriani nei prossimi due anni. L’Europa è impegnata a collaborare con il governo della Siria nel tentativo di ricostruire e rilanciare l’economia del Paese. I fondi saranno destinati a sostenere i civili nel loro Paese e quelli fuggiti negli Stati vicini, come Giordania, Libano, Iraq e Turchia. L’annuncio è stato dato durante una conferenza annuale dei donatori in cui il governo siriano è stato rappresentato per la prima volta dal ministro degli Esteri Asaad al-Shibani. Il totale degli impegni ha raggiunto i 5,8 miliardi in sovvenzioni e prestiti per la popolazione. Si prevede che anche gli Stati membri dell’Ue dichiarino impegni finanziari aggiuntivi. La ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock ha annunciato che la Germania metterà a bilancio 300 milioni di euro in aiuti aggiuntivi.

