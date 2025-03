“Nonni per tutti”, i ricordi degli anziani diventano favole per bambini

“Nonni per Tutti”, è un podcast con favole per bambini scritte a partire dai ricordi degli anziani ospiti delle Rsa. Il progetto del gruppo Kos promuove il valore dell’esperienza degli anziani ospiti delle RSA Anni Azzurri, trasformandola in un’occasione di scambio con le nuove generazioni. Le memorie hanno trovato una forma letteraria grazie alla scrittrice di libri per l’infanzia Barbara Ferraro.

Il racconto della propria storia non è solo memoria, ma è anche condivisione, vicinanza e arricchimento reciproco. Da questa consapevolezza nasce “Nonni per Tutti”.

Il progetto prende vita grazie alla collaborazione tra anziani, operatori delle RSA Anni Azzurri KOS ed esperti di narrazione: un lavoro collettivo che ha permesso di raccogliere racconti autentici e trasformarli in sei favole dedicate ai più piccoli. Memorie vere, ricche di emozioni, che hanno trovato una forma letteraria grazie alla scrittrice Barbara Ferraro. Una trasformazione creativa che ha reso questi ricordi delle storie senza tempo e da oggi accessibili a tutti, grazie alle voci degli anziani stessi, protagonisti in prima persona del podcast “Nonni per Tutti”.

Le storie di “Nonni per Tutti” sono disponibili su nonni-per-tutti. anniazzurri.it e su Spotify

Ascolta le interviste ala scrittrice Barbara Ferraro e a Cesarina Novarini, 85 anni, che ha partecipato al progetto leggendo una favola.