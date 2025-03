Leoncavallo, sfratto rinviato al 15 maggio

È stato rinviato al 15 maggio lo sfratto del centro sociale Leoncavallo. L’ufficiale giudiziario è arrivato stamani nello stabile di via Watteau a Milano e ha notificato il rinvio. E’ la 131ma volta che succede. All’esterno, come di consueto, c’era un presidio di varie realtà antagoniste, circa 200 persone, mercato agricolo e dj set. La Questura non ha segnalato alcun momento di tensione. Proprio ieri l’associazione Mamme del Leoncavallo ha presentato una manifestazione d’interesse al Comune per un immobile in via San Dionigi. Primo passo per lo spostamento del Leonka dall’attuale spazio. Lo scorso novembre il ministero dell’Interno è stato condannato a risarcire 3 milioni ai Cabassi, proprietari dell’area, proprio per il mancato sgombero.