Campi Flegrei, De Luca “Stop a rate mutui case e pagamenti contributi”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Noi faremo con maggiore forza questa richiesta. Credo almeno per le attività economiche inserite nell’area a rischio, che è un’area perimetrale, non si può fare per tutta la Regione” . Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca a margine della conferenza stampa di presentazione della 18esima edizione di Campania Teatro Festival in merito alla richiesta al governo di sospendere mutui per le case nell’area dei Campi Flegrei e di sostenere le attività economiche nell’area a rischio. “Ma in quell’area a rischio – ha proseguito il governatore – credo sia ragionevole sospendere, per chi ha dei mutui per la casa, il pagamento delle rate dei mutui e per le attività commerciali, artigianali, sospendere i pagamenti dei contributi. È un piccolo aiuto perché è evidente che si stanno determinando, come dire, cali anche nelle attività economiche”.

xm9/pc/mca2