Vasto incendio in un’azienda di smaltimento rifiuti nel milanese

Vigili del Fuoco in azione dalle quattro del mattino per un incendio scoppiato all’interno di un’azienda che smaltisce rifiuti a Buccinasco, nel milanese, in via Volta. A fuoco materiale cartaceo e cartone pressato. Sei i mezzi dei Vigili del fuoco del Comando di Milano che hanno già circoscritto le fiamme. Sul posto carabinieri e ATS per i necessari rilievi. Non si registrano feriti o persone coinvolte. L’incendio ha causato una colonna di fumo visibile ad alcuni chilometri di distanza.