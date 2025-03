Milano celebra l’80esimo anniversario della Liberazione con iniziative tutto l’anno

Il Comune di Milano ha presentato oggi a Palazzo Marino “Tempo di Pace e di Libertà. Ottanta anni di Liberazione”, il progetto di azioni ed eventi nato nell’ambito di Milano è Memoria per l’80° Anniversario del 25 Aprile. Un titolo scelto per celebrare questa importante ricorrenza ma anche un logo realizzato per l’occasione che contraddistinguerà gli oltre 70 appuntamenti in programma nel corso di quest’anno. In calendario eventi, incontri, conferenze e momenti di riflessione e di attualizzazione della memoria storica per onorare i valori della Resistenza e della lotta partigiana tra passato, presente e futuro. Alla presentazione in Sala Alessi sono intervenuti la Presidente del Consiglio comunale, Elena Buscemi, l’assessore alla Cultura, Tommaso Sacchi, il Capo di Gabinetto del Sindaco, Filippo Barberis e Luca Gibillini, responsabile del progetto Milano è Memoria.

La prima celebrazione inizierà già domani, martedì 18 marzo, con la cerimonia e le iniziative per le Cinque Giornate di Milano, a testimonianza dell’importate filo valoriale che collega i due momenti costitutivi del nostro Paese e della città.

Una vera e propria inaugurazione del palinsesto sarà il concerto dei Pomeriggi Musicali al Teatro dal Verme, a cui seguiranno un convegno a Palazzo Marino realizzato in collaborazione con Fondazione Bassetti e il viaggio in tram organizzato con Anpi per le scuole cittadine.

Nel mese di marzo iniziano anche le inaugurazioni delle prime dieci nuove targhe dedicate a partigiani, le 9 intitolazioni di spazi pubblici quasi esclusivamente dedicate a donne partigiane e l’importante opera di restauro di molte targhe storiche, realizzata con Anpi.

Con il mese di aprile si entrerà nel vivo delle celebrazioni con un cammino che porterà al 25 Aprile. Nel quadro dell’accordo di collaborazione con Università degli Studi di Milano, il 3 e 4 aprile si terrà un importante convegno scientifico sulla ricostruzione sociale a partire dalla Liberazione in via Festa del Perdono e il 9 aprile in Sala Alessi a Palazzo Marino, durante il convegno “I luoghi della Liberazione a Milano”, sarà presentata la mappa dei luoghi della Liberazione.

Oggi sono state illustrate solo le prime iniziative in programma, il sito https://www.comune.milano.it/ web/milano-memoria/ verrà aggiornato quotidianamente con ogni singola azione fino alla fine dell’anno. Il progetto “Tempo di Pace e di Libertà. Ottanta anni di Liberazione” è realizzato grazie alla partecipazione fattiva di istituzioni civiche e culturali, università, scuole, associazioni, cittadini e cittadine e numerosi partner pubblici e privati che hanno collaborato e sostenuto il progetto del Comune.

Si inizia venerdì 21 marzo alle ore 11.30 con l’inaugurazione di una targa in memoria di Guido Brighi in via Mac Mahon 21, un omaggio alla sua figura e al suo impegno. Domenica 23 marzo, alle ore 17, il Teatro Dal Verme (via San Giovanni sul Muro 2) ospiterà il concerto dell’orchestra “I Pomeriggi Musicali”, dedicato agli 80 anni dalla Liberazione ma anche agli 80 anni della formazione musicale.



Mercoledì 26 marzo sarà una giornata ricca di eventi.

Alle ore 11, in Sala Alessi a Palazzo Marino, la Fondazione Bassetti promuove il convegno “La libertà di reinventare Milano”, un dibattito sul futuro della città.

Alle ore 15 si terrà la cerimonia di intitolazione del Giardino alla partigiana Maria Montuoro, situato tra via dei Transiti e viale Monza.

Alle ore 17.30, presso l’Auditorio Cerri della Biblioteca di Lambrate (via Valvassori Peroni 56), un convegno a cura dell’Associazione Medica Ebraica approfondirà il tema della solidarietà e dell’assistenza agli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale.

Sabato 29 marzo, gli studenti saranno protagonisti di un tour speciale a bordo di un tram storico, organizzato in collaborazione con ANPI, per riscoprire la memoria della Resistenza attraverso le strade di Milano.

Tra le iniziative dedicate alla memoria, segnaliamo la mostra “Rossana Rossanda. La ragazza del Novecento”, visitabile alla Casa della Memoria di Milano (via Confalonieri 14) dal 5 marzo al 13 aprile 2025, realizzata grazie alla collaborazione tra Iveser, Istituto nazionale Ferruccio Parri, Fondazione ISEC e Casa della Cultura. A questa farà seguito, mercoledì 2 aprile, il convegno “Rossana Rossanda. Resistenza, politica e cultura a Milano”, che si terrà a Palazzo Marino, promosso dall’Istituto Parri. Sempre il 2 aprile, alle ore 15, sarà inaugurata una targa in memoria di Aldo Giassi nel Giardino di via Amalfi.

Tra il 3 e il 4 aprile, presso la Sala Napoleonica dell’Università degli Studi di Milano (via S. Antonio 5), si svolgerà il convegno “Progettare la città democratica. Milano (1945-1951)”, un momento di riflessione su come la città ha saputo ricostruirsi nel dopoguerra.

Venerdì 4 aprile, alle ore 19, l’Aula consiliare di Palazzo Marino ospiterà l’anteprima dello spettacolo “L’Agnese va a morire”, evento della rassegna Stanze curata da Alberica Archinto.

Mercoledì 9 aprile, altri due eventi importanti chiuderanno questo primo ciclo di iniziative.

Alle ore 11 si terrà la cerimonia di intitolazione del Giardino Jenide Russo, situato in piazzale Bacone.

Alle ore 17, in Sala Alessi a Palazzo Marino, si svolgerà il convegno “I luoghi della Liberazione a Milano”, con la presentazione della mappa “80 Luoghi x 80 anni di Libertà”, un progetto per tramandare la memoria della Resistenza attraverso il territorio cittadino.

Intitolazioni, targhe nuove e storiche restaurate

In occasione dell’80° Anniversario della Liberazione la Giunta comunale ha deliberato l’intitolazione di nove spazi pubblici cittadini, uno per municipio, a partigiani e partigiane al fine di ricordare l’importanza della Resistenza e di chi ha lottato per la democrazia e la libertà.

I nomi sono stati indicati dai singoli Municipi e approvate dal Comitato di coordinamento di Milano è Memoria: Municipio 1, Alba Dell’Acqua; Municipio 2, Maria Monturo; Municipio 3, Jenide Russo; Municipio 4, Giovanna Boccalini; Municipio 5, Elsa Parmigiani; Municipio 6, Giuliana Gadola (già avvenuta lo scorso 12 marzo); Municipio 7, Albino Abico; Municipio 8, Staffette partigiane; Municipio 9, Margherita Belotti.

La Giunta ha approvato con lo stesso intento anche la posa delle prime cinque targhe commemorative di dieci complessive che saranno poste in diversi luoghi della città. Le prime saranno dedicate a Ugo Bonapace, Guido Brighi, Ovidio Corazza, Aldo Giassi. Sarà ricordata anche la radio che annunciò la Liberazione di Milano. Grazie a un grande lavoro di raccolta e collaborazione avviato in questi giorni tra l’Anpi e i Municipi, si sta procedendo al restauro anche delle targhe storiche poste nel tempo nei vari quartieri della città.

Gli Istituti civici, in collaborazione con le principali istituzioni culturali milanesi, propongono un palinsesto con molteplici iniziative tra cui convegni, mostre, letture, presentazioni di libri, percorsi storici e spettacoli teatrali.

Tra i numerosi eventi in programma ecco alcuni degli appuntamenti del mese di marzo.

Iniziative di lettura

Da gennaio a dicembre, si organizzano gruppi di lettura connessi ai temi della Liberazione e della Resistenza, nel quadro più ampio dei valori proposti dalla Costituzione italiana, dagli spunti offerti dal calendario civile e dalla memoria nazionale.

A gennaio si è affrontato il tema della deportazione grazie a ‘Necropoli’ di Boris Pahor, a febbraio il colonialismo con ‘Cuore di tenebra’ di Joseph Conrad, a marzo la condizione della donna attraverso ‘Il racconto dell’ancella’ di Margaret Atwood; ad aprile l’incontro sarà doverosamente dedicato all’antifascismo e alla Resistenza. Le iniziative di promozione della lettura continueranno con le presentazioni di libri, in particolare di saggistica, con particolare riferimento al ciclo di AnpiLibri.

Visite guidate

Durante tutto l’anno si terranno visite guidate alla sede, che presenta un’architettura – a partire dalle facciate parlanti – e opere d’arte che ripropongono i valori resistenziali. La prossima sarà il 7 aprile alle ore 18 con ospiti speciali: utenti e colleghi della Biblioteca Lambrate.

Palazzo Moriggia | Museo del Risorgimento – via Borgonuovo 23

“Focus d’Archivio, 12 storie di Liberazione. L’80° nelle Raccolte Storiche”

Le Raccolte Storiche di Palazzo Moriggia propongono, con cadenza mensile, 12 storie degne di memoria nazionale legate alla Liberazione, tratte dall’immenso patrimonio dell’Archivio di Storia Contemporanea e dai depositi dell’istituto.

Lungo il percorso del Museo del Risorgimento verrà allestita una vetrina che accoglierà ogni mese un approfondimento dedicato a persone, oggetti e documenti, testimonianze ancora vive ed esemplificative del ricco patrimonio civico che oggi è sempre più importante condividere con la città. Tra questi “La Resistenza nei luoghi del lavoro: lotte, scioperi, insurrezione”, “La lotta partigiana nelle strade: verso la Liberazione”.

Museo delle Culture – via Tortona 56

“Storie di Resistenza dalla Città Mondo”

Il 3 aprile, alle ore 18: visita immersiva in deposito al patrimonio di manufatti di culture extraeuropee frutto dell’epica azione di protezione del Sovrintendente Capo dei Musei Civici, Giorgio Nicodemi nell’agosto del 1943. La visita sarà anticipata dalla proiezione del video-documentario ‘1943 Anno Zero’ di Paolo Ranieri (2015)

L’8 aprile avrà luogo il focus sulla partecipazione di rom e sinti alla Resistenza e alla Liberazione, attraverso la storia di Giuseppe Levakovich, detto Tzigari, e della moglie, internata a Dachau.



Biblioteche rionali

Nelle biblioteche rionali del sistema si svolgeranno incontri di lettura dedicati alle scuole, ai giovani lettori, al pubblico, vetrine bibliografiche tematiche sul tema della guerra e della Resistenza, con particolare riferimento alla città di Milano e ai suoi quartieri.

L’Ufficio di coordinamento delle sezioni di storia locale delle rionali, quest’anno sta ricostruendo la storia delle biblioteche di quartiere, dalle popolari di inizio Novecento agli esordi del nuovo millennio con la loro automazione. Testi corredati da documenti iconografici e archivistici (e da bibliografie) saranno pubblicati nella pagina Internet del sistema.

Presso la Biblioteca Accursio, mercoledì 26 marzo, alle ore 20.30, a cura della sezione Anpi Codè Montagnani-Marelli di Milano, si terrà la presentazione del libro di Alessandro Robecchi, ‘Le verità spezzate’. Dialogherà con l’autore, Stefano Tani, esperto di romanzo poliziesco, già professore ordinario di letterature comparate all’Università di Verona. Un giallo d’altri tempi che contiene un giallo di questi tempi, legati a doppio filo da una riflessione sui condizionamenti, sui limiti delle libertà così spesso spezzate.

Presso la Biblioteca Calvairate, venerdì 4 aprile alle ore 17.30, si presenta “Dante Strona, Poesie sulla Resistenza” con lettura delle poesie di Dante Strona, partigiano nella XII divisione Garibaldi ‘Nedo’, scelte da Daniela Strona tra le numerose dedicate dal padre alla Resistenza.

Cinema e teatro

Cineteca Milano celebra gli 80 anni della Liberazione con tre appuntamenti che si terranno al cinema Arlecchino, di via San Pietro all’Orto.

Venerdì 21 marzo, alle ore 17, in collaborazione con l’Anpi Niguarda, ci sarà la proiezione del documentario “Malati di libertà – Le evasioni dei prigionieri antifascisti dall’ospedale di Niguarda” di Valerio Di Martino.