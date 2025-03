Ecco che cosa era l’Europa. Cinquant’anni fa

Di Fabio Massa

La piazza del Popolo per l’Europa, piena di persone, tutte accomunate dal sogno di una Europa unita, pacifica, che ascolta i cittadini, che rispetta le unicità. Una piazza che non rinnega le bandiere nazionali, ma che vuole un’unica bandiera con le stelle a cerchio. Una Europa che ci permetterà di viaggiare senza problemi nei vari Paesi, da Londra al Lisbona, da Berlino a Madrid, che ci farà conoscere persone nuove di culture diverse (chissà, magari anche amici e partner!), che ci garantirà la pace dopo le devastazioni della seconda guerra mondiale, che ci garantirà di prosperare e di trovare lavoro senza dover essere amici degli amici, che ci garantirà una difesa comune, che ci garantirà un grande mercato per i nostri ottimi prodotti agricoli. Poi il Parlamento Europeo sarà un luogo dove ognuno potrà portare le proprie istanze, e sarà vicino ai cittadini. Che i cittadini riusciranno a capire perché semplice, non come le regole complicatissime delle nostre istituzioni romane. E poi, so che ci torno su, l’Europa sarà un posto di pace, pace, pace. Ma anche capace di difenderci da tutti, senza dover stare per forza sotto l’ombrello americano, che è tanto comodo ma poi non è che non ci chiedono nulla, pur essendo la patria della democrazia, che noi ringrazieremo per sempre per il fatto di averci liberato dal nazifascismo. Ecco, questa sarà l’Europa.

Per uno che vivesse negli anni Ottanta, forse. E il problema è tutto qui: siamo indietro di cinquant’anni, malcontati. E la lista delle promesse tradite è più lunga di quella delle promesse esaudite.