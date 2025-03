Ritorna la Corsa dei Campanili, una corsa all’altezza di tutti

La Corsa dei Campanili giunge alla sua ottava edizione, e ritorna li dove tutto era iniziato, nel cortile della Villa Sottocasa che è stata oggetto di restauro negli scorsi anni. Nel 2024 più di 4.800 persone, incluse tante famiglie e bambini, si sono presentate sulla linea di partenza per percorrere con entusiasmo le vie di Vimercate e delle sue frazioni. Il modo migliore per celebrare lo sport e ripercorrere la storia della cittadina brianzola con numeri che rappresentano una importante vittoria per lo spirito sportivo.

Ad organizzare l’evento, l’associazione di promozione sociale MADE Sport, il cui obiettivo è quello di sostenere la cultura, il benessere e la pratica sportiva in ogni sua forma. Moltissimi inoltre gli sponsor e i partner locali che anche quest’anno hanno scelto di supportare e dare sostegno al progetto, tra i quali Gelsia, Maxi Sport e Element Energia.

Davide Redaelli – Presidente di MADE Sport, l’associazione organizzatrice della manifestazione – “Quella di quest’anno sarà un’edizione particolare, sarà il momento per ricordare il “nostro” Cristian che ha ideato e voluto bene a questa Corsa con tutto se stesso. Sul retro della maglietta ci sarà una dedica a lui e ad Ace: “Testa, Cuore e Grinta”.

Un grazie particolare va al Comune, alle Associazioni del territorio ed ai tantissimi volontari che, anche quest’anno, si sono resi disponibili per darci una mano e permetterci di organizzare una nuova edizione. In ultimo ringrazio tutti gli Sponsor e Partner che hanno scelto di supportare il nostro progetto e di essere al nostro fianco anche quest’anno.”

Mariasole Mascia – Vicesindaco del Comune di Vimercate – “Anche quest’anno il nostro ringraziamento più sentito a Made Sport e ai suoi volontari per l’impegno, la passione e la dedizione con cui organizzano questo evento, che non è una semplice corsa, ma è un bellissimo connubio tra sport, divertimento e bellezza del nostro territorio e del nostro patrimonio paesaggistico e culturale.

Quest’anno siamo particolarmente entusiasti di vedere il percorso arricchirsi con una nuova tappa nel giardino della Villa Sottocasa, appena riqualificato grazie alle risorse del PNRR.

Un evento che, anno dopo anno, riesce a coinvolgere sempre più persone e a rafforzare il senso di comunità.”

Corsa Campanili 1 di 10

Ma perché la Corsa dei Campanili è “una corsa all’altezza di tutti”? Questa manifestazione prevede 5 percorsi, con distanze differenti:

3 km • La Corsa dei Passeggini 8 km • Percorso Verde 14 km • Percorso Blu 20 km • Percorso Arancione 26 km • Percorso Rosso

Dove e quando si terrà? Si parte il 13 aprile 2025 da Via Vittorio Emanuele, davanti a Villa Sottocasa a Vimercate. La partenza per i percorsi da 8, 14, 20 e 26 km è libera, ed è prevista dalle ore 7:30 alle ore 9:30.

Alle ore 10:30 è invece prevista la partenza de La Corsa dei Passeggini per tutti coloro che, muniti di passeggino, triciclo, biciclettina si iscriveranno al percorso di 3km per permettere anche ai più piccoli e alle famiglie di partecipare alla festa.

Le modalità di iscrizione sono diverse:

online dal sito della corsa www.lacorsadeicampanili.it

nei punti fisici elencati sul sito ufficiale della corsa

presentandosi il giorno della corsa e il giorno precedente presso il banco delle iscrizioni, consegnando il modulo compilato e la quota di iscrizione.

I primi 3.000 iscritti riceveranno in regalo la nuovissima t-shirt tecnica de La Corsa dei Campanili (che verrà distribuita il giorno della corsa).