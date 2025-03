Ius Scholae, Schifani “L’identità umana non merita discriminazioni”

ACIREALE (CATANIA) (ITALPRESS) – “Siamo per fare in modo che chi nasce in Italia e possibilmente sia figlio di una persona che almeno vive in Italia da uno o due anni o coloro i quali seguono un ciclo di studi di un certo livello attraverso i quali conoscere i nostri valori e riconoscersi nella nostra identità abbia il diritto di essere riconosciuto nella sua ampiezza di autonomia di cittadino, di cittadinanza. Uno Stato si misura anche su questi aspetti, la civiltà di un popolo si misura su due fronti: la qualità della carcerazione e la capacità di riconoscere diritti a coloro i quali non sono nati nel nostro territorio ma è come se lo fossero. L’identità umana non merita discriminazioni. Io mi sono sempre battuto per questo anche quando ero presidente del Senato”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani a margine di un dibattito sullo “Ius Scholae” ad Acireale.

