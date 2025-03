Medicina, Bernini “No abolizione numero chiuso, ma test d’ingresso”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Non è l’abolizione del numero chiuso, si tratta dell’abolizione dei test d’ingresso che saranno sostituiti da un semestre in cui le studentesse e gli studenti faranno tre esami”. Lo ha detto il ministro dell’Università e della Ricerca, Annamaria Bernini, a Napoli, al Centro Congressi dell’Università Federico II in via Partenope, durante Feuromed, il Festival Euromediterraneo dell’Economia. “Quindi – ha proseguito Bernini – a differenza di un test estremamente costoso, con un sottobosco di formazione incerto e tendenzialmente inutile, noi ora offriamo agli studenti una formazione caratterizzante di tre esami che potranno spendersi per medicina o per altre materie delle scienze e della salute. Il numero sarà aperto progressivamente, perché su questo sono d’accordo con chi propone spunti critici sul fatto che il nostro sistema possa reggere un’apertura totale. Il numero sarà aperto progressivamente nel senso che ogni anno noi apriremo di più, sulla base di una capienza e di una capacità di tenuta dell’università che valuteremo sul campo”.

