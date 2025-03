Ligabue celebra i 30 Anni di “Buon Compleanno Elvis”

“… che chi s’accontenta gode, così così…”

Milano, 13 Marzo 2025. Apollo, sui Navigli. L’amato LIGABUE si fa un gran bel regalo per il suo 65° compleanno che coincide col Trentennale di uno dei suoi dischi più importanti, “Buon Compleanno Elvis” (Warner Music Italy).

Il lancio della ripubblicazione ieri con un Liga soddisfatto ed emozionato durante un incontro di fronte a stampa, radio e tv nazionali. Presenti anche 150 fortunatissimi (e increduli) fan del club ufficiale “Bar Mario”, estratti a sorte tra le migliaia di iscritti per partecipare all’evento specialissimo, unico nel suo genere di questi tempi vista la caratura dell’artista e relativa lunga carriera. Un abbraccio caloroso, molto stretto e da vicino, con parole e soprattutto musica, grazie allo showcase in cui Ligabue ha proposto 7 estratti rigorosamente da “Buon Compleanno Elvis”, in unplugged per regalarci un gustosoassaggio della nuova versione “naked” di un album che conosciamo e amiamo alla follia, ora in arrivo in una nuova versione “spogliata, con i brani così come papà Luciano li ha fatti”. Inclusa “Kay è stata qui” nella sua versione primordiale che risale a queste session. Senza basso e batteria magari non si balla, ma si coglie al meglio l’essenza di un disco senza tempo che riesce ancora a sorprenderci. Un disco importante, che ha rappresentato una svolta epocale nel suo percorso artistico: “Si apriva con una canzone in cui mi chiedevo provocatoriamente se fossi ancora vivo, morto o X, uno zombie”… eppure il Liga è ancora qui! A raccontare ancora una volta la passione per l’America, la sua musica, la sua letteratura, il suo cinema e il suo Re “che è morto sulla tazza del cesso, perché le difficoltà dell’essere lì alla fin della fiera non sono molto diverse dall’essere qui”.

Tutte le versioni e i 7 formati di questa celebrazione monumentale – con 6 ore di musica nuova, riarrangiata, ricercata, rivista e recuperata da quel momento di svolta della carriera di Luciano – sono già disponibili in pre-order qui.

6 VERSIONI

-“Buon Compleanno Elvis Naked + Tales”:“Nudo e crudo”, un ritorno all’essenza della scrittura originaria dei brani; doppio album con le 14 tracce del disco riarrangiate in chiave acustica e intima, accompagnate da un racconto audio snocciolato brano per brano.

-“Buon Compleanno Elvis Demos & Rarities”: 16 tracce esclusive: canzoni inedite, demo, versioni alternative.

-“Buon Compleanno Elvis New Mix”: le tracce originali dell’album mixate nuovamente da Tommaso Colliva, che con nuovi edit e senza reincisioni ha regalato alle canzoni di 30 anni fa un sound completamente nuovo e potente.

-“Buon Compleanno Elvis nei Teatri ’24”: 8 tracce di Luciano eseguite durante l’ultimo tour nei teatri.

-“Buon Compleanno Elvis Live ’95”: 8 tracce live tratte dal tour del 1995, tra cui i concerti inediti di Modena e Firenze.

-“Buon Compleanno Elvis Remastered 2025”: l’album originale rimasterizzato da Andrea Suriani.

7 FORMATI

Standard Edition e Deluxe Box in cd, New Mix Doppio LP GOLD

New Mix Doppio LP RED Limited & Signed Edition e Naked Doppio LP in fisico dal 18 APRILE 2025.

Demos & Rarities Doppio LP in uscita prossimamente

Già disponibili in digitale i brani in versione Naked + Tales

“Certe Notti” e “Un Figlio Di Nome Elvis”.

SUPER DELUXE BOX in fisico dal 25 APRILE 2025: un’opera omnia contenente i 6 dischi già presenti nella Deluxe Box a cui si aggiunge un 7° disco Live ‘95 (8 brani live tratti del tour del 1995), il doppio LP Gold “Buon Compleanno Elvis (New Mix)”, il 45 giri di “Certe notti”, il Booklet con foto inedite, il poster, il pass laminato, i biglietti e il tour book originale 1995, 3 plettri, 2 patch e perfino gli occhiali “Elvis”.

Un 8° disco esclusivo, “Covered“, con i remake da parte di grandi artisti italiani di tutti i brani di “Buon Compleanno Elvis” e ancora in lavorazione, sarà disponibile da Settembre.

NON SOLO…

Cresce l’attesa per i due grandi eventi live in programma, prodotti e organizzati da Friends & Partners e ZooAperto:

LIGABUE – “LA NOTTE DI CERTE NOTTI”

Sabato 21 GIUGNO 2025 @ RCF ARENA CAMPOVOLO – REGGIO EMILIA

Per coloro che hanno acquistato i biglietti per l’evento di Reggio Emilia sarà consentito eseguire la procedura di cambio nominativo solo da Lunedì 17 Marzo fino al 31 Marzo. Sarà possibile effettuare un solo cambio nominativo tramite a questo link. Inoltre, sarà consentito eseguire la procedura di rivendita su fanSALE.it da lunedì 17 Marzo fino al 17 Aprile.

Sabato 6 SETTEMBRE 2025 @ REGGIA di CASERTA

Alla luce della grande richiesta di biglietti, è stata richiesta e concessa un’ulteriore capienza di 4.000 posti per il concerto alla Reggia di Caserta. I nuovi biglietti saranno disponibili su Ticketone a partire dalle ore 10.00 di Sabato 15 Marzo. Per gli iscritti al Bar Mario i biglietti sono già in prevendita anticipata dalle ore 18.00 Giovedì 13 Marzo, fino alle ore 09.00 di Sabato 15 Marzo.

“La parte migliore, quella che mi galvanizzerà e darà un senso a tutto questo sarà come sempre suonare dal vivo per il mio pubblico”, ribadisce Ligabue ricordando che a Giugno tornerà sul palco a 20 anni dal primo concerto a Campovolo per celebrare insieme ai fan i 30 anni di “Certe Notti”, un brano che nel 1995 ha segnato uno dei momenti più importanti della sua carriera. “LA NOTTE DI CERTE NOTTI” continuerà anche alla REGGIA DI CASERTA a Settembre quando, per la prima volta, uno dei luoghi più belli e iconici del mondo farà da cornice al primo grande evento nel Sud Italia della carriera del Liga.

Due grandi feste che non si limiteranno al concerto, ma che inizieranno il giorno prima: la LIGASTREET (aperta dalle ore 12:00 di venerdì 20 Giugno) riscalderà i cuori dei fan prima del grande evento di Reggio, mentre il LIGAVILLAGE (aperto dalle ore 12:00 di venerdì 5 Settembre) verrà allestito alla Reggia.

LIGASTREET e LIGAVILLAGE saranno divisi in diverse aree tematiche che permetteranno al pubblico (anche a chi rimarrà senza il biglietto per il concerto) di entrare nel mondo di Ligabue godendo di una serie di attività: dalla mostra fotografica ai memorabilia, passando per il merchandising dedicato ed esclusivo, dai punti di ristoro all’area cinema, dal campeggio all’area sportiva, un’area bimbi e molto altro.

Inoltre, in entrambi gli eventi sarà presente un TRIBUTE STAGE, un palco che sarà messo a disposizione delle più importanti Tribute Band di Ligabue che si esibiranno nelle due serate antecedenti ai due show a partire dalle ore 21:00.

‘Non dovete badare al cantante’… “Per me fare musica è ancora ritrovarmi con la band a fare canzoni e questo nessuno me lo toglierà mai! Fin quando ce n’è…”.

Ben detto Liga, e ci ritroverai sempre lì, “urlando contro il cielo”!