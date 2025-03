A Milano gli ultracentenari sono 751, over 75 il 13% dei residenti

Secondo i dati del Comune “gli ultracentenari a Milano sono 751, di cui 648 donne ma il più anziano, che ha 116 anni, è un uomo. Coloro che hanno 100 anni sono 264, dei quali solo 38 uomini. Dal 2000 la popolazione milanese è aumentata del 5,3 per cento e ora ci sono un milione 470 mila residenti. Gli over 75 sono aumentati del 35 per cento e, sul totale, rappresentano il 13 per cento della popolazione”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala, intervenuto alla consegna dei premi “Una Grande Vita” nell’ambito del Milan Longevity Summit a Palazzo Marino. “Siamo sempre stati abituati per troppo tempo a definire questa fascia di età come la più fragile. Oggi ci si rende conto che sono i ragazzi nelle situazioni di grandi fragilità per molti punti di vista. Sono estremamente convinto che qui c’è esperienza e memoria che fanno la società di oggi e domani, la base culturale e sociale della nostra comunità. – ha proseguito il sindaco – Credo che si debba fare di tutto per creare più occasioni di incontro e scambio con le nuove generazioni, ne abbiamo bisogno. Quando questi confronti nascono i ragazzi guardano con simpatia e attenzione a chi ha vissuto anche momenti difficili. Dobbiamo aiutare i ragazzi a dar loro fiducia, è inutile illudersi. Ringrazio voi che vi occupate della materia e avete proposto il summit perché per me c’è da imparare. Per quanto siamo lì a decifrare le tendenze, sappiamo che la città va a adattata ai cittadini e non il contrario. Non è semplice farlo ma è quello che dobbiamo fare”.