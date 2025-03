Urbanistica, Fontana: approvare il Salva Milano

Your browser does not support the video tag.

“Io vado un po’ in controtendenza, sono convinto che il Salva Milano dovrebbe andare avanti, sono convinto che dovrebbe essere approvato”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, a margine della conferenza stampa di presentazione dell’accordo di collaborazione tra Fondazione Telethon e Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica, in corso presso Palazzo Lombardia. Fontana ha spiegato che l’iter per il decreto dovrebbe continuare “perché è qualcosa che va anche e soprattutto a tutelare le tante famiglie che hanno acquistato un immobile in assoluta buona fede e si trovano ora in una situazione di vero imbarazzo. Poi si potrà con calma trovare una strada diversa, si dovrà rifare il pgt e rivedere le norme urbanistiche, però nell’immediato secondo me dare una risposta a questi cittadini è fondamentale”, ha concluso.