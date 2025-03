Anniversario Ramelli, il Ministro Valditara contestato dagli studenti

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha partecipato alla cerimonia di apposizione di una nuova targa per Sergio Ramelli, a cinquant’anni dell’aggressione che ha portato alla morte del militante del Fronte della gioventù, all’istituto Molinari di Milano. Una decisione contestata dal consiglio di istituto e dal collettivo degli studenti Cosmo che ha organizzato un presidio all’esterno dei cancelli della scuola. All’arrivo del ministro, i ragazzi hanno iniziato ad urlare “fuori i fascisti dalle scuole’.

“Ho voluto che questa giornata fosse trasformata in una giornata simbolica, di come si debba rispettare chiunque abbia delle idee anche diverse”: il ministro ha spiegato così la scelta di apporre una nuova targa in memoria di Sergio Ramelli. “Voglio ringraziare la scuola per avere accettato l’affissione di questa targa – ha detto il ministro senza accennare alla contrarietà del Consiglio d’istituto e alle proteste di alcuni studenti all’esterno -. Lo ritengo un giorno importante per commemorare un ragazzo ucciso 50 anni fa”.