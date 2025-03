WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente Donald Trump ha ricevuto alla Casa Bianca il primo ministro irlandese Micheal Martin per un bilaterale in cui è probabile che vengano affrontate questioni come le guerre in Ucraina e a Gaza. La visita di Martin rientra nell’ambito dell’incontro annuale alla Casa Bianca per celebrare il giorno di San Patrizio e portare avanti la lunga tradizione del grande rapporto tra i due Paesi.

xp6/lcr/red