Presentata MusicAmonza 2025, si comincia il 22 marzo con MonzaMusicMeetings

È un vero e proprio “ecosistema musicale” quello ideato dal Comune di Monza per proporre alla città una stagione di musica all’insegna della qualità. MusicAmonza 2025 offre un carnet di appuntamenti eterogenei con l’arte musicale, per soddisfare gusti sonori diversi.

“MusicAmonza raccoglie sotto un solo nome le iniziative di punta dell’anno musicale monzese. Grazie al coordinamento e allo sforzo di tante realtà d’eccellenza che lavorano sul nostro territorio, con il sostegno di vari soggetti istituzionali, per la prima volta siamo in grado di presentare un palinsesto che attraversa tutto l’anno, 12 mesi, con performance e contenuti di alta qualità. MusicAmonza toccherà non solo i siti di cultura più rilevanti della città, come la Villa Reale con Musique Royale e molte altre iniziative, ma riguarderà anche luoghi insoliti e non convenzionali. Non proponiamo solo concerti, ma esperienze immersive e conferenze attorno al mondo del pentagramma. A partire dal 2025, raccontiamo la città attraverso la musica e la musica attraverso la città, per tutto l’anno”, spiega l’Assessora alla Cultura, Parco e Villa Reale Arianna Bettin.

MonzaMusicMeetings. Il primo appuntamento è in programma da sabato 22 marzo a lunedì 7 aprile. Torna infatti la terza edizione dei Monza Music Meetings, manifestazione organizzata dall’Orchestra da Camera Canova con l’Accademia Musicale Chigiana di Siena e l’associazione culturale Musicamorfosi: per oltre due settimane il capoluogo della Brianza ospiterà concerti, performance, incontri, talk e occasioni di confronto, dialogo e scambio tra artisti, addetti ai lavori e spettatori, con l’obiettivo di fare rete per favorire e facilitare la diffusione della cultura musicale attraverso l’esperienza, l’ascolto e la riflessione.

Monza Visionaria 2025 . Si prosegue con Monza Visionaria, dal 6 al 15 maggio. in programma concerti, Notturni, installazioni di luce e di suono negli spazi della Reggia di Monza, del Teatro Villoresi e nelle Chiese di San Maurizio e di Santa Maria al Carrobiolo. 12 gli appuntamenti in calendario per questo atteso ritorno. Oltre ai Notturni al Roseto e in Reggia del 9 e 10 maggio, che offrono ogni anno spettacoli dalle atmosfere incantate, si unirà un’inedita silent disco in Avancorte sabato 10 maggio. I concerti spaziano dagli appuntamenti di Musique Royale agli appuntamenti con i talenti internazionali di Fabrizio Bosso e Thomas Ehnco. Grande evento in programma è RHAPSODY & BLUES (Gershwin, Queen & Dave Brubeck) mercoledì 14 maggio con Marco Mezquida piano, Badrya Razem voce solista e l’Orchestra Canova diretta da Enrico Pagano. Nel mese di luglio il progetto artistico proseguirà negli spazi suggestivi della Reggia di Monza.

Monza Live Sound Festival 2025: una sala prove a cielo aperto. E’ confermata anche per il 2025 la rassegna estiva “Monza Live Sound Festival”, alla sua terza edizione, che si svolgerà tutti i venerdì del mese di luglio. Il format prevede il coinvolgimento di band emergenti che saranno individuate tramite una call to action aperta non solo al territorio monzese, ma a tutta Italia. Durante le cinque serate le band si esibiranno nei diversi corner musicali che saranno allestiti sia nel centro storico di Monza sia nei quartieri, per promuovere il coinvolgimento di tutte le aree della città.

Un progetto lungo un anno. Al termine della pausa estiva MusicAmonza 2025 riprenderà con la sezione musicale inserita nel Festival del Parco, in programma dal 19 al 21 settembre e dal 26 al 28 settembre. Torneranno in città anche i giovani talenti della rassegna “Un Piano per la città”, giunto alla terza edizione a cura dell’Associazione Culturale Rina Sala Gallo,che collaboreranno con i musicisti dell’Orchestra Canova dal 17 al 19 ottobre. Intanto sono già in corso i preparativi per la 28ma edizione di Monza International Piano Competition, che si terrà nel 2026.

L’assessora alla Cultura, Parco e Villa Reale Arianna Bettin.