Naddeo “Contratti collettivi prevedono parità, ma serve monitorare”

ROMA (ITALPRESS) – “Le differenze retributive di genere sono un dibattito aperto. Per quanto riguarda la pubblica amministrazione non c’è lo stesso divario che c’è nel settore privato. Anche se nella pubblica amministrazione si soffre molto per quanto riguarda una diversità dei ruoli che le donne hanno al suo interno e che influisce sulla retribuzione”. Lo ha detto Antonio Naddeo, presidente dell’Aran, intervenuto al convegno dell’INPS Diversity, pari opportunità e lavoro – Diritti e nuove sfide. “I contratti collettivi garantiscono la stessa retribuzione per le stesse mansioni, poi bisogna vedere come vengono valutate le performance all’interno delle amministrazioni. I contratti collettivi devono prevedere delle regole e indirizzare le amministrazioni a mantenere un monitoraggio sulle differenze retributive per cercare un equilibrio”.

