Il Muro della Gentilezza cerca nuovi volontari

Al Tempio del Futuro Perduto di Milano (via Luigi Nono 7) la solidarietà ha un volto concreto: quello del Muro della Gentilezza, un’iniziativa nata per raccogliere e distribuire indumenti e beni essenziali a chiunque ne abbia bisogno. Dopo cinque anni di impegno costante, il progetto continua a crescere e ora cerca nuovi volontari pronti a dedicare qualche ora del proprio tempo per garantire il funzionamento quotidiano di questo spazio di mutuo aiuto.

Per continuare a garantire un supporto costante a chi ne ha bisogno, il Muro cerca nuovi volontari disponibili a dedicare qualche ora del proprio tempo. I turni di volontariato si svolgono dal lunedì al sabato in due fasce orarie: dalle 10:30 alle 14:30 e dalle 14:30 alle 18:30. Ogni volontario può offrire la propria disponibilità in base ai propri impegni, contribuendo attivamente alla gestione dello spazio e all’organizzazione delle donazioni.Tra le principali attività dei volontari: accoglienza e raccolta delle donazioni; allestimento e rifornimento del Muro della Gentilezza; gestione del magazzino e della libreria; mantenimento dell’ordine e della pulizia degli spazi.

“Diventare volontario del Muro della Gentilezza significa entrare a far parte di un progetto di inclusione sociale e sostenibilità, contribuendo al riutilizzo responsabile delle risorse e al supporto delle fasce più vulnerabili della comunità. Un piccolo gesto di gentilezza può avere un impatto enorme” spiegano i responsabili. Chi desidera aderire all’iniziativa o ricevere maggiori informazioni può scrivere a muro@tempiodelfuturo.art.