Cerasa racconta la sua Sicilia con “Sipario siciliano”

ROMA (ITALPRESS) – Una narrazione inedita della Sicilia, lontana dagli stereotipi e raccontata attraverso figure e aneddoti. Con “Sipario siciliano. Storie di donne, passioni, segreti, mafia ed eroi senza gloria” edito da Nino Aragno Editore, Giuseppe Cerasa, giornalista e scrittore, racconta le storie di chi ha scelto di uscire dal coro della spirale negativa in cui verte il territorio, a causa della presenza capillare del fenomeno mafioso ma non solo. “Questo libro racconta una Sicilia al di fuori da tutto quello che di solito viene raccontato, nel bene e nel male ma soprattutto nel male”, sottolinea Cerasa in un’intervista alla Italpress.

ads/mrv