Torna la Stramilano con la sua 52esima edizione

Anche quest’anno Milano si prepara ad accogliere la stracittadina più attesa della stagione, la Stramilano 2025 che domenica 23 marzo vedrà ai nastri di partenza la sua 52° edizione. Come da tradizione Piazza Duomo e Piazza Castello saranno i punti di partenza delle competizioni, pronte ad ospitare migliaia di runners, appassionati e famiglie che, dal 1972, trasformano le strade milanesi in un fiume di entusiasmo e sportività. Dopo il successo dello scorso anno, che ha visto 62.000 partecipanti colorare la città di blu, l’appuntamento si rinnova con la stessa energia e passione.

“Stramilano è uno degli eventi sportivi cui la città partecipa sempre con grande entusiasmo – commenta il sindaco di Milano Giuseppe Sala – Se da 52 edizioni questa manifestazione riesce a coinvolgere migliaia di podisti e runner, corridori professionisti e non, e famiglie è perché ha saputo dare valore al piacere della corsa, in compagnia e all’aria aperta, a prescindere dalla performance agonistica“.

Federica Picchi, sottosegretario con delega allo Sport e ai Giovani di Regione Lombardia, ha dichiarato: “Stramilano è molto più di una corsa: è un simbolo di partecipazione, entusiasmo e spirito di squadra. Regione Lombardia sostiene con convinzione eventi che promuovono lo sport come motore di benessere e crescita sociale. Vedere migliaia di persone correre insieme per le vie di Milano è la dimostrazione di quanto lo sport sappia unire e creare legami profondi tra le persone e valorizzare il nostro capoluogo lombardo.”

“Da oltre cinquant’anni, Stramilano è un appuntamento immancabile per lo sport all’aria aperta nella nostra città – dichiara Martina Riva, assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano – Un evento dal fascino senza tempo che celebra passione, inclusione e condivisione, ispirando nel corso degli anni numerose manifestazioni e contribuendo a rendere lo sport sempre più accessibile.”

L’importanza di Stramilano è stata inoltre celebrata del prestigioso premio World Athletics Heritage Plaque conferito dalla Federazione Internazionale di Atletica Leggera, alla mezza maratona nella categoria “Competizione”. Questo importante riconoscimento celebra la storica importanza di Stramilano, nota come il “percorso più veloce d’Italia”, che ha visto la partecipazione dei migliori corridori del mondo nei suoi primi 50 anni, tra cui Grete Waitz, Rosa Mota, Priscah Jeptoo, Ruth Chepngetich, Rob de Castella, Gelindo Bordin, Moses Tanui e Paul Tergat. Madrina della manifestazione di quest’anno sarà Chiara Gensini, attrice amata per il suo talento e per le sue interpretazioni in televisione e al cinema, e che con la sua energia accompagnerà i runners in questa giornata speciale. Anche per il 2025, la Stramilano propone tre grandi eventi, adatti a ogni livello di esperienza: Stramilano 10Km, Stramilanina 5Km e Stramilano Half Marathon.

La prima a partire sarà la Half Marathon alle 8:30 da Piazza Castello e dopo ben 21,097 km tra le vie di Milano, i corridori torneranno proprio ai piedi del famoso Castello per tagliare il traguardo. Dedicata ai runners professionisti e agli appassionati di maratone, a questa iconica gara l’anno scorso si sono iscritti ben 8.000 corridori confermandone l’importanza e la popolarità anche tra gli atleti di calibro internazionale.

Alle 9:30 da Piazza Duomo, invece, sarà il turno della Stramilano 10 km, la corsa non competitiva che coinvolge proprio tutti, senza guardare all’età e all’esperienza. Il percorso si snoderà tra le strade più rappresentative della città, toccando punti simbolici come Piazza San Babila, Corso Venezia e Piazza XXIV Maggio. Mezzora dopo, alle 10:00, sempre da Piazza Duomo, partirà la Stramilanina, dedicata ai più piccini e alle loro famiglie: un percorso di 5 km che attraverserà il centro storico regalando ai bambini e alle loro famiglie un’esperienza all’aria aperta indimenticabile all’insegna dello sport.

Percorsi stramilano 1 di 3

L’arrivo per entrambe le corse non competitive sarà presso il suggestivo Arco della Pace, dove tutti i partecipanti riceveranno la loro medaglia e potranno rilassarsi tra divertimento e meritato riposo.

“Se chiedi a un milanese qual è la manifestazione sportiva più importante dell’anno ti dirà Stramilano: un riconoscimento che ci rende orgogliosi e che premia gli oltre cinquant’anni di impegno e passione – commentano Michele Mesto e Andrea Alzati, rispettivamente Presidente e Vice – Presidente di Stramilano – Tutti, ma proprio tutti, dalle famiglie agli amici, dai professionisti agli appassionati, ogni anno si riversano per le strade della città per vivere emozioni uniche, divertirsi e gareggiare in nome della sana competizione. Ci teniamo a ringraziare i nostri sponsor e le centinaia di volontari che ci aiutano a offrire questo spettacolo unico nel suo genere anno dopo anno.”

Il Villagio degli Atleti sarà allestito da Croce Rossa Italiana in Piazza Castello e offrirà ai professionisti assistenza sanitaria, un’area massaggi e il servizio di deposito borse.

Stramilano però vuol dire anche socializzazione, aggregazione e solidarietà. Da sempre infatti sostiene diverse associazioni, fra cui: Abio e Dutur Claun, che si dedicano ai bambini in ospedale, Cooperativa Sociale Fabula per l’educazione di persone con disabilità; Africa&Sport, Le Gocce, associazione che si occupa di aiutare bambini diversamente abili, City Angels, gli angeli della strada che aiutano senzatetto e cittadini bisognosi e Bistari Bistari Kalika che opera in Nepal.