Incidente stradale a Milano, un morto e un ferito grave

Incidente stradale la scorsa notte in viale Ortles, all’incrocio con via Condino. Il bilancio è di un morto e un ferito. Entrambi viaggiavano sulla stessa auto che, per cause ancora da accertare, è finita a forte velocità contro una rotatoria. La vittima è un milanese di 47 anni, conducente dell’auto. A bordo c’era un altro passeggero, ricoverato al Fatebenefratelli in gravi condizioni, ma nell’auto potrebbe esserci stata una terza persona che, però, potrebbe essersi allontanata prima dell’arrivo dei soccorsi. Sul posto oltre agli agenti della Polizia locale incaricati delle indagini sono intervenuti gli operatori del 118 i vigili del Fuoco.