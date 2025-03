Dieci arresti per rapine a Milano

Sono dieci, di un’età compresa tra i 18 e i 25 anni, i giovani fermati o arrestati per rapine aggravate, mentre altri due sono stati denunciati per i medesimi reati nell’ambito delle operazioni dei giorni scorsi della Polizia di Stato.

Gli agenti della Squadra Mobile hanno individuato sei ragazzi ritenuti responsabili di una rapina la sera del 28 febbraio ai danni di un trentacinquenne all’uscita della fermata metropolitana MM2 Cimiano. La vittima, salita a bordo alla fermata Stazione Centrale, era stata accerchiata dai sei ragazzi egiziani e, una volta scesa alla fermata Cimiano, rapinata di una catenina d’oro. Aveva riportato una frattura al perone. Gli investigatori dopo aver analizzato le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno individuato i presunti responsabili. Gli agenti hanno bloccato nei pressi della Fiera di Rho due del gruppo e uno è stato trovato con una lama da rasoio e una di taglierino nella cover del cellulare. Aveva anche un mazzo di chiavi dal quale, i poliziotti sono risaliti ad un appartamento, occupato abusivamente dal 25enne e da altri giovani suoi connazionali. All’interno gli altri due complici di 20 e 21 anni, quest’ultimo con due coltelli a serramanico. Gli agenti della volante del Commissariato Quarto Oggiaro hanno individuato e bloccato un altro complice 18enne. La sera di venerdì gli agenti del Commissariato Porta Ticinese, hanno infine fermato un 19enne, sesto responsabile della rapina. Era con un coetaneo, già noto ai poliziotti, che è è stato fermato per rapine consumate tra il 26 dicembre dello scorso anno e il 22 febbraio.

Negli stessi giorni ci sono stati altri arresti in flagranza. L’ultimo ieri mattina alle 2 quando gli agenti del Commissariato Quarto Oggiaro sono intervenuti per una rapina commessa a bordo di un bus della linea 90 ai danni di un uomo al quale è stato spruzzato in faccia spray al peperoncino. I poliziotti hanno preso il 35enne algerino autore della rapina.