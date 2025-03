Urbanistica, Bardelli: “mi dimetto per la serenità di tutti”

“Vi chiedo di valutare se mi sono comportato con lealtà e ho a cuore tre cose: la prima è che la Giunta possa proseguire la sua azione e rimetto il mio mandato a beneficio della libertà e della serenità di tutti, elementi imprescindibili per condividere responsabilità di governo di una città complessa con Milano; la seconda che non si è rispettato il principio costituzionale della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione e la terza è la tutela delle persone a me care. Mi sembra che le mie dimissioni possano contribuire a realizzare ognuna di queste cose. Ho poco da aggiungere: vogliamo dire che le mie dimensioni dipendono da motivi di opportunità? Diciamolo pure. lo dico io per primo, non è opportuno che io mi occupi di quanto esula dai miei compiti istituzionali”. Lo ha detto l’assessore all’Urbanistica Giudo Bardelli intervenuto in Consiglio comunale. “Le ragioni delle mie dimissioni sono in primo luogo la divulgazione dei miei messaggi privati utilizzati a sostegno di tesi contenute in atti giudiziari, messaggi che anziché rimanere privati sono diventati pubblici con l’effetto negativo di cui ovviamente mi rammarico molto. Il secondo fatto è la menzione del nome Guido in un atto istruttorio: nome da subito attribuito alla mia persona benché non ve ne fosse certezza, come poi emerso e fatto che mi ha sconcertato. Infine un terzo fatto: in un lancio di agenzia è stato menzionato un mio familiare in modo del tutto inconferente”, ha poi concluso Bardelli ringraziando il sindaco Giuseppe Sala, la Giunta i consiglieri e i funzionari del Comune per questi mesi di lavoro in assessorato alla Casa.