“Ti sparo in fronte” minaccia al segretario Fiom Cgil durante un’assemblea sindacale

“Durante un’assemblea sindacale presso STMicroelectronics di Agrate Brianza, si è verificato un episodio di inaudita gravità. Il Segretario Generale della Fiom- Cgil Brianza, Pietro Occhiuto, è stato destinatario di una minaccia esplicita da parte di un delegato di un’altra Organizzazione Sindacale, che ha pronunciato parole inaccettabili: “Ti sparo in fronte con una calibro 45″. Questo fatto non rappresenta solo un attacco personale, ma un preoccupante segnale dell’inasprimento del clima nei luoghi di lavoro, dove invece devono prevalere il confronto civile e il rispetto reciproco”. Lo denuncia la Fiom Cgil Monza e Brianza. “Il sindacato è il luogo della democrazia e della tutela dei diritti, non dell’odio e delle intimidazioni – prosegue in una nota il sindacato – La Fiom- Cgil Brianza condanna con fermezza ogni forma di violenza, verbale o fisica, e chiede una presa di posizione chiara da parte di tutte le organizzazioni sindacali. È inaccettabile che il dibattito sindacale degeneri in minacce e linguaggi d’odio, alimentando un clima di tensione che nulla ha a che fare con la difesa dei lavoratori”.

“La Fiom non si farà intimidire. La sua storia è fatta di battaglie per la giustizia sociale, la dignità del lavoro e i diritti di tutti. Non saranno le minacce a fermare il nostro impegno. Anzi, episodi come questo rafforzano la determinazione a difendere i valori della libertà sindacale e del rispetto reciproco. La Fiom- Cgil Brianza denuncerà formalmente l’accaduto nelle sedi opportune, tuttavia, la denuncia individuale non basta: serve una risposta collettiva. È necessario un impegno condiviso per riaffermare con forza i valori della libertà sindacale, della democrazia e del rispetto reciproco. La Fiom- Cgil Brianza invita tutte le lavoratrici ed i lavoratori e le rappresentanze sindacali ad unirsi in un fronte comune contro l’odio e la violenza, affinché episodi del genere non si ripetano mai più”.