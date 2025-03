Omicidio di Valbrembo (BG), i carabinieri hanno arrestato due uomini

Svolta nelle indagini per l’omicidio di Luciano Muttoni, trovato senza vita ieri nella sua casa di Valbrembo, nella Bergamasca. I carabinieri hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto due uomini, un italiano di 25 anni e un polacco di 24, ora in carcere a Bergamo. In mattinata i carabinieri avevano trovato in un campo a Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo, una scacciacani, che potrebbe essere stata usata come oggetto contundente per colpire e uccidere Muttoni. I due sospettati erano stati portati in caserma ieri sera. Diverse decine le persone che sono state sentite in queste ore dai militari. I due uomini sono stati portati in caserma ieri sera dopo essere stati bloccati vicino a Monza. La vittima viveva da solo in una casa che spesso metteva in affitto su piattaforme online e la sua vecchia Volkswagen Golf per accompagnare in giro i turisti che ospitava. La vettura da qualche giorno è scomparsa.