LELLA COSTA racconta “Se non posso ballare non è la mia rivoluzione” con prefazione di Serena Dandini, pubblicato da Solferino Editore.

Cento e due donne, ciascuna con un profilo, un aneddoto, un’intuizione: si passano un ideale testimone, di epoca in epoca, donne che hanno contribuito al progresso di tutti. Lella Costa ci chiama a raccolta insieme a queste donne per ritrovare, speranza, coraggio e allegria. Il libro nasce dallo spettacolo “Se non posso ballare non è la mia rivoluzione” in scena in diversi teatri d’italia, tra cui il Teatro Carcano di Milano.

