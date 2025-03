8 marzo, in migliaia al corteo di “Non una di meno”

Migliaia di persone hanno partecipato oggi pomeriggio al corteo organizzato a Milano da Non una di meno in occasione della giornata internazionale della donna. Striscioni colorati, cartelloni, bandiere della pace e della Palestina: in migliaia hanno attraversato la città, dalla Stazione Centrale a piazza della Scala. “Questa è una delle zone rosse di Milano”, hanno detto al megafono prima della partenza davanti alla stazione Centrale. “Uno dei luoghi simbolo di una guerra contro i nostri corpi. Le zone rosse sono un’anteprima del Ddl 1660, un dispositivo poliziesco di profilazione razziale senza precedenti. È stato detto che uno degli obiettivi è allontanare i molestatori, ma ci chiediamo: chi sono i molestatori?”.

“Non è in nostro nome che chiuderete i confini, che costruirete ghetti, alzerete muri, ci dividerete. La nostra lotta transfemminista è una lotta antirazzista, ecco perchè oggi questa diventa zona fucsia”, hanno aggiunto. Della vernice di questo colore è stata cosparsa a terra nella piazza.

Ad aprire il corteo, un furgone con attaccato uno striscione con scritto “Disarmiamo il patriarcato”. A seguire, uno che recita “Lotto boicotto sciopero. Transfemminist3 con la resistenza palestinese”. “Siamo una marea”, hanno detto le organizzatrici al megafono.

Nel percorso da piazza Duca D’Aosta i manifestanti hanno fatto alcune azioni, tra cui una davanti al Mc Donald’s di piazza Oberdan, “una multinazionale conosciuta proprio per lo sfruttamento delle risorse, per l’utilizzo massimo degli allevamenti intensivi, per lo sfruttamento delle persone, ma ancora di più per la sua complicità nel genocidio in Palestina”. Lì hanno acceso alcuni fumogeni e lanciato dei glitter contro alla vetrina. In piazza San Babila è stato fatto poi un altro flashmob contro gli affitti brevi. Sono stati esposti due cartonati a forma di casa e un cartellone con scritto “Assegnare tutte le case vuote”.